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13:28, 1 апреля 2024Экономика

В США собрались «усилить» океан ради спасения планеты

Американский стартап Ebb Carbon поможет океану улавливать больше выбросов

Фото: Christoffer Engstrom / Unsplash

В США собрались усилить способность океана поглощать выбросы углекислого газа. Калифорнийский стартап Ebb Carbon создал систему, которая позволит улавливать большие объемы эмиссии без вреда для морских обитателей, пишет Freethink.

Многие компании уже используют установки, которые улавливают углерод из воздуха и хранят его в резервуарах под землей. Затем из этих выбросов производят, например, бетон или другие полезные вещи. Ebb Сarbon предлагает улавливать CO2 прямо из морской воды, чтобы спасти планету от глобального потепления.

В компании пояснили, что океан сам по себе способен поглощать до 30 процентов антропогенных выбросов углерода. Однако объемы, которые водоем способен уловить безопасно для экосистемы, ограничены. Если углекислого газа будет слишком много, кислотность воды увеличится — она станет опасна для морских организмов.

В Ebb Carbon создали систему поглощения углекислого газа из воды — таким образом океан сможет поглощать больше выбросов без вреда для флоры и фауны. Создатели технологии предполагают, что таким образом за счет водоемов получится ежегодно улавливать на 500 тонн CO2 больше. Разработку предлагают применять в исследующих океан лабораториях и на опреснительных установках.

Ранее китайские власти собирались нарастить мощность поглощения углекислого газа океаном за счет оздоровления экосистемы. Чтобы поверхность воды могла эффективно абсорбировать вредные выбросы, решили проводить очистку прибрежной воды, создавать заповедники для защиты коралловых рифов и фермы для выращивания водорослей и моллюсков.

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      Нина Ташевская
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