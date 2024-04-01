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13:17, 1 апреля 2024Мир

В США заявили о продолжении вынужденного отступления ВСУ

Полковник ВВС США Лейтон: продвижение армии России заставит ВСУ дальше отступать

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Продвижение армии России заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильнее отступать, формируя новую линию фронта. Об этом рассказал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN.

«У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. (...) Это также может случится в районе города Харьков», — рассказал военный.

Лейтон также отметил, что особенно сложно ситуация сказывается на ВСУ в районе Авдеевки и Харькова. Он добавил, что в скором времени можно будет увидеть изменения на линии фронта и новые расположения украинской обороны.

Ранее Лейтон предрек, что после взятия Авдеевки российские войска могут провести наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что после потери города украинским силам будет сложнее вести оборону.

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      Максим Габриелян
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