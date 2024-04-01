В СВР сообщили о быстрой попытке США снять вину с Киева после теракта

СВР: США начали выгораживать Украину сразу после теракта в «Крокусе»

США быстро отреагировали на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» и предприняли попытку снять вину с Украины сразу же после теракта. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сообщает РИА Новости.

«В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего "Крокус Сити Холла"», — отметили в СВР.

По словам СВР, поспешное отрицание Соединенными Штатами причастности Украины «многим на Западе кажется опрометчивым, а на Востоке — подозрительным».

Пресс-бюро также отметило, что риторика Соединенных Штатов о теракте в «Крокусе» плохо продается, так как США не могут добиться единства оценок ни в рамках Евросоюза, ни среди членов НАТО.