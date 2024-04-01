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14:23, 1 апреля 2024Мир

В России заявили о «плохо продаваемой» риторике США по теракту в «Крокусе»

СВР считает, что риторика США по теракту в «Крокус Сити Холле» плохо продается

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России считает, что риторика США по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» плохо продается. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает РИА Новости.

«Такая пропагандистская риторика плохо "продается"», — заявили представители пресс-службы СВР.

По данным ведомства, Соединенные Штаты не могут добиться единства оценок ни в рамках Европейского союза (ЕС), ни среди членов НАТО, ни, тем более, в странах глобального Юга.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оскорбил российских чиновников и сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след.

Член Общественной палаты России Владимир Рогов после заявления Кирби отметил, что он, несмотря на свой высокий статус, занимается пропагандой и открытым хамством.

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      Лина Пивоварова
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