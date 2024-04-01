В СВР сравнили теракт в «Крокусе» с ракетными обстрелами и атаками диверсантов

СВР: теракт в «Крокусе» стал «родственником» атак ДРГ под Курском и Белгородом

Служба внешней разведки (СВР) России сравнила теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» с ракетными обстрелами и атаками диверсантов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает пресс-бюро ведомства.

По их мнению, теракт в «Крокусе» стал прямым «родственником» массированных ракетных обстрелов и атак диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Курской и Белгородской областях. В СВР уточнили, что Киев ведет полноценную террористическую войну против России, о чем открыто говорят его представители.

Ранее президент России Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСБ искать и наказывать предателей, вступающих в ДРГ. По словам главы государства, все попытки этих групп прорваться через российскую границу были провалены.

