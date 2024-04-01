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07:20, 1 апреля 2024Россия

Вице-премьера Чувашии уволили после сообщений о задержании за взятку

Задержанного по делу о взятке вице-премьера Чувашии Данилова уволили
Павел Данилов

Павел Данилов. Фото: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Вице-премьера Чувашии Павла Данилова, сообщения о задержании которого ранее появились в сети, уволили. Это следует из постановления главы республики Олега Николаева, опубликованного на его сайте.

«Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики и уволить 31 марта 2024 года по инициативе работника», — говорится в документе.

Постановление уже вступило в силу. Причины увольнения российского чиновника официально не называются.

О задержании Данилова сообщалось в воскресенье, 31 марта. Его, предварительно, отстранили от работы в связи с возбуждением уголовного дела о взятке. Вместе с Даниловым силовики задержали и директора компании застройщика. Задержанный чиновник с 2021 по сентябрь 2023 года занимал в республиканском правительстве должность советника министра строительства, после чего стал вице-премьером.

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      Анастасия Шейкина
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