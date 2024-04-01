ВС России взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Рогов: российские военные захватили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости.

По его словам, оба взятых опорных пункта находились на ореховском направлении, на северо-западе от села Вербовое. Рогов также уточнил, что в настоящее время ВСУ перешли к тактике минирования территорий. Для этого Киев использует большие беспилотники «Баба-яга».

В свою очередь, Вооруженные силы России наносят удары по логистике ВСУ. Российские солдаты поражают украинские позиции в районе Орехова при помощи авиабомб, отметил Рогов.

Ранее в Минобороны России сообщили об улучшении положения ВС РФ на донецком направлении за последние сутки. Помимо этого, по данным ведомства, российские военные поразили подразделения ВСУ в районе Константиновки и Новодмитровки.