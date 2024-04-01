Вторая ракетка России высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде

Теннисистка Александрова заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде-2024

Вторая ракетка России Екатерина Александрова высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Теннисистка отметила, что хотела бы выступить на турнире. «Это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир по сравнению с теми, которые мы привыкли играть. Так что, если попаду, это будет отлично», — рассказала россиянка.

Ранее о желании сыграть на Олимпиаде рассказал российский теннисист Андрей Рублев. С аналогичным заявлением выступил и его соотечественник Даниил Медведев.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.