Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 1 апреля 2024Мир

Вучич ответил на нарушение воздушного пространства Сербии неопознанным объектом

Вучич: силы ПВО будут сбивать неопознанные объекты в небе над Сербией

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сербии будут сбивать неопознанные объекты в небе над страной. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич в ответ на нарушение воздушного пространства Сербии объектом неизвестного происхождения, передает канал РТС.

«Это был разведывательный беспилотник или большой воздушный шар? Он быстро покинул наше воздушное пространство. В следующий раз по такой цели отработают силы ПВО, чтобы уничтожить ее и определить, чья она», — заявил Вучич.

Лидер Сербии добавил, что на предстоящей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудит закупку истребителей Rafale.

30 марта Сербия подняла в воздух самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата, который был обнаружен в 100 километрах от Белграда. Цель перехвата пропала с радаров, и самолеты вернулись на аэродром.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отследила место сборки украинской «Бабы-Яги». Где создавали и использовали эти дроны до попадания на фронт?

      Политолог рассказал о попытке Армении шантажировать Россию

      Россиян призвали чаще есть грейпфруты и брокколи

      Стало известно о заказе ВСУ на муляжи ЗРК Patriot

      Вучич ответил на нарушение воздушного пространства Сербии неопознанным объектом

      Япония передала Украине средства на медицину и жилье

      Четырехлетний мальчик насмотрелся кино и воткнул ножницы в голову сестры

      В Совфеде заявили о загнавшем себя в капкан из-за одного решения Зеленском

      Россияне создали игорный бизнес и получили с него почти 400 миллионов рублей

      Стала известна предварительная причина взрыва в российском кафе «Чайхана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше