Вучич ответил на нарушение воздушного пространства Сербии неопознанным объектом

Вучич: силы ПВО будут сбивать неопознанные объекты в небе над Сербией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сербии будут сбивать неопознанные объекты в небе над страной. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич в ответ на нарушение воздушного пространства Сербии объектом неизвестного происхождения, передает канал РТС.

«Это был разведывательный беспилотник или большой воздушный шар? Он быстро покинул наше воздушное пространство. В следующий раз по такой цели отработают силы ПВО, чтобы уничтожить ее и определить, чья она», — заявил Вучич.

Лидер Сербии добавил, что на предстоящей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудит закупку истребителей Rafale.

30 марта Сербия подняла в воздух самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата, который был обнаружен в 100 километрах от Белграда. Цель перехвата пропала с радаров, и самолеты вернулись на аэродром.