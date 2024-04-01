Защитивший девушку и жестоко избитый участник СВО рассказал о судьбе напавших

Избитый у бара участник спецоперации Дерябин: напавших нужно наказать

В отношении напавших на вступившегося за девушку участника спецоперации (СВО) Марата Дерябина возбудили уголовное дело. О судьбе обидчиков пострадавший сообщил порталу 360tv.

Как рассказал Дерябин изданию, напавшие пытались замять дело, предложив ему деньги, но он отказался и хочет довести дело до суда. По его словам, этот вопрос для него — принципиальный, так как он планирует вернуться в зону спецоперации.

«Нужно за это наказывать», — заявил он.

После госпитализации врачи диагностировали военнослужащему перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Нападение на бойца попало на видео.