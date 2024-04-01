Зеленский провел «максимально конкретное» совещание по беспилотникам

Зеленский провел совещание с военными и чиновниками по беспилотникам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что провел совещание по дронам с военными и чиновниками.

«Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач», — сообщил Зеленский, отметив, что обсуждение было «максимально конкретным» и длилось почти три часа.

Глава государства добавил, что были приняты важные решения по наращиванию производства снарядов для беспилотников и обучению операторов. Кроме того, Киев планирует упростить процедуры закупок и импорта комплектующих.

Ранее специалистам Центра комплексных беспилотных решений в России удалось отследить, где создавали украинские дроны «Баба Яга». Также стало известно, где применялся трофейный беспилотник.