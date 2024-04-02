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06:33, 2 апреля 2024Наука и техника

Обнаружен способ заблокировать алкогольную зависимость

Scientific Reports: обнаружено соединение, блокирующее алкогольную зависимость

Фото: Pawel Kadysz / Unsplash

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса обнаружили способ, способный заблокировать нервные рецепторы, отвечающие за алкогольную зависимость. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Известно, что за развитие алкоголизма и других зависимостей отвечает каппа-опиоидный рецептор (KOP). Эта система отвечает за ряд неврологических процессов, включая эмоции, боль и вознаграждение, и хроническое воздействие алкоголя отрицательно на нее влияет.

В ходе экспериментов исследователи проверили, может ли пероральное введение соединения LY2444296 снизить потребление алкоголя у крыс, у которых сформировалась алкогольная зависимость. Целью было смягчение симптомов абстиненции, что гипотетически привело бы к снижению потребления алкоголя.

Крысы получали LY2444296 в дозах всего три миллиграмма на килограмм тела после 8-часового воздержания (когда обычно начинаются острые симптомы абстиненции). В результате симптомы абстиненции и само потребление алкоголя значительно уменьшились. LY2444296 не оказал ни положительного, ни отрицательного воздействия на крыс без алкогольной зависимости.

По словам авторов, подавление KOP может быть полезно для смягчения острых симптомов абстиненции у людей и значительно снизить чрезмерное потребление алкоголя. Ученые планируют выяснить, может ли LY24444296 блокировать воздействие стресса и других сигналов, которые могут спровоцировать рецидив алкоголизма.

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      Александр Еникеев
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