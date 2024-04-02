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09:13, 2 апреля 2024Наука и техника

Британские беспилотники оказались неспособны летать в плохую погоду

The Times: британские БПЛА Watchkeeper не способны летать в плохую погоду

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Watchkeeper оказались неспособны летать в условиях плохой погоды. Об этом пишет газета The Times.

Издание со ссылкой на чиновника пишет, что из 54 беспилотников восемь уже списано или разбились. «Британский парк дронов Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях, и ни один из них не участвует ни в каких операциях», — говорится в публикации.

Один такой БПЛА обходится британским налогоплательщикам примерно в шесть миллионов долларов. Созданный на основе израильского дрона Hermes 450 британский беспилотник отличается от оригинала примерно по двум тысячам параметров, в частности массе.

В феврале 2017 года газета The Sunday Times написала, что 54 беспилотных летательных аппарата Watchkeeper обошлись британским налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

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      Иван Потапов
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