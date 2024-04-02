В администрации Дербентского района Дагестана начались обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, силовики начали выемку документов, связанных с земельными отношениями. В администрации воздержались от комментариев.

1 апреля сообщалось, что задержанные в Дагестане бандиты, готовившие теракт в Махачкале, прятались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева. Его жилище было взято штурмом. Здесь скрывались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. Там же нашли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой.