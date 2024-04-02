Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:48, 2 апреля 2024Силовые структуры

В администрации Дербентского района Дагестана начались обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, силовики начали выемку документов, связанных с земельными отношениями. В администрации воздержались от комментариев.

1 апреля сообщалось, что задержанные в Дагестане бандиты, готовившие теракт в Махачкале, прятались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева. Его жилище было взято штурмом. Здесь скрывались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. Там же нашли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Украинский генерал призвал превращать харьковские дома в крепости

      Шойгу уличил Киев в попытках перенести боевые действия на территорию России

      Шойгу назвал взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО в марте

      Сергей Лазарев решил продавать женское белье

      Шойгу сообщил об оттеснении ВСУ на западном направлении

      Стало известно о согласовании с Западом атак украинских БПЛА на НПЗ в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше