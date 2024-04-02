Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:01, 2 апреля 2024Из жизни

Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

Фото: Yanya / Shutterstock / Fotodom

Профессиональная доминатрикс из британского города Брайтон, графство Восточный Суссекс, заставила клиентов пожертвовать деньги на благотворительность. Об этом сообщает Daily Star.

Секс-работница по имени Валентина, работающая под псевдонимом Госпожа Валентина, практикует так называемую финансовую доминацию. Она заставляет клиентов платить ей, что приносит им удовольствие. Однако доминатрикс любит как получать, так и отдавать деньги, поэтому в честь Пасхи она захотела порадовать нуждающихся. Валентина решила помочь благотворительной организации, которая ухаживает за больными детьми и детьми-инвалидами.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Секс-работница и раньше занималась благотворительностью, однако в этот раз решила использовать для этих целей своих клиентов. Доминатрикс призвала поклонников купить дорогие пасхальные яйца вместо оплаты ее услуг. Многие клиенты с удовольствием выполнили просьбу Валентины, и она собрала 40 шоколадных яиц, которые позже подарила юным пациентам.

Доминатрикс предположила, что люди будут осуждать ее, когда узнают, каким образом она заработала на подарки для больных детей. Однако, по словам Валентины, ей все равно, что подумают окружающие. «Никто из детей не узнает о моей работе, но они получат пользу от моей "благотворительности"» — утверждает она.

Ранее мужчина, предоставляющий эскорт-услуги женщинам разных возрастов, рассказал о своей благородной миссии. По словам эскортника, он старается сделать так, чтобы его мировоззрение оставалось в центре его деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

      В США оценили возможность войны России и НАТО

      «Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

      В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

      Патрушев осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше