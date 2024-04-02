Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

Профессиональная доминатрикс из британского города Брайтон, графство Восточный Суссекс, заставила клиентов пожертвовать деньги на благотворительность. Об этом сообщает Daily Star.

Секс-работница по имени Валентина, работающая под псевдонимом Госпожа Валентина, практикует так называемую финансовую доминацию. Она заставляет клиентов платить ей, что приносит им удовольствие. Однако доминатрикс любит как получать, так и отдавать деньги, поэтому в честь Пасхи она захотела порадовать нуждающихся. Валентина решила помочь благотворительной организации, которая ухаживает за больными детьми и детьми-инвалидами.

Секс-работница и раньше занималась благотворительностью, однако в этот раз решила использовать для этих целей своих клиентов. Доминатрикс призвала поклонников купить дорогие пасхальные яйца вместо оплаты ее услуг. Многие клиенты с удовольствием выполнили просьбу Валентины, и она собрала 40 шоколадных яиц, которые позже подарила юным пациентам.

Доминатрикс предположила, что люди будут осуждать ее, когда узнают, каким образом она заработала на подарки для больных детей. Однако, по словам Валентины, ей все равно, что подумают окружающие. «Никто из детей не узнает о моей работе, но они получат пользу от моей "благотворительности"» — утверждает она.

Ранее мужчина, предоставляющий эскорт-услуги женщинам разных возрастов, рассказал о своей благородной миссии. По словам эскортника, он старается сделать так, чтобы его мировоззрение оставалось в центре его деятельности.

