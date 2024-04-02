Два озера выставили на торги в российском регионе

В Мурманской области на торги выставили два озера

Два озера выставили на торги в Мурманской области. Это следует из аукционной документации «ГИС Торги».

Площадь акватории первого российского озера — Медвежьего — составляет 11,9 гектара, второго, безымянного — 0,5 гектара. У россиян появится возможность приобрести у Североморского теруправления Федерального агентства по рыболовству право на добычу в регионе рыбы: в первом случае — на ведение индустриальной аквакультуры, во втором — как индустриальной, так и пастбищной.

Стартовая цена на приобретение права пользования озерами составляет 95 и 4 тысячи рублей соответственно. Торги состоятся 23 мая 2024 года в Мурманске.

Ранее сообщалось, что в России появилась вакансия для человека с опытом отшельничества. Работа включает изучение озерного острова и его природы, мелкие строительные работы, заготовку дров и поддержание островной инфраструктуры.