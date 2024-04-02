Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 2 апреля 2024Ценности

Fendi закрыл последний магазин в России

РБК: итальянский бренд Fendi закрыл последний магазин в московском ГУМе

Фото: KatMoys / Shutterstock / Fotodom

Итальянский бренд одежды, обуви и аксессуаров Fendi закрыл последний магазин в России. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о бутике в московском торговом центре ГУМ. Согласно бухгалтерской отчетности, которая оказалась в распоряжении журналистов, договор аренды торговых площадей у дочерней компании ООО «Фенди Ру» истек 31 декабря 2023 года. В ГУМе уточнили, что на месте Fendi откроется магазин итальянской марки Pinko.

Кроме того, отмечается, что свой бутик в упомянутом торговом центре закрыл французский дом моды Hermes. Представители ГУМа подтвердили данную информацию, но не раскрыли детали о претендентах на освободившееся место.

В марте стало известно, что французский люксовый бренд Chanel начал вести переговоры о завершении работы в России. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, компания разрывает договоры аренды в российских торговых центрах и планирует освободить помещения, которые не использовались с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?

      Женщина отравила беременную коллегу в попытке помешать ей уйти в декрет

      СКР расследует преступления ВСУ против жителей трех регионов России

      Москвичи лишились снега раньше срока

      Объяснена аномально жаркая погода

      Врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость

      43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

      Слепаков избавился от последнего бизнеса в России

      В Абхазии потерпел крушение вертолет Минобороны

      В России связали удары по Татарстану с годовщиной смерти Татарского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше