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12:38, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

Галкин высказался о работе на Первом канале

Галкин заявил, что работал на Первом канале в лучшей программе российского ТВ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал шоу «Лучше всех!» на Первом канале, ведущим которого он был, лучшей программой на российском телевидении. О работе на канале он вспомнил в посте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Галкин опубликовал фрагмент из «Лучше всех!», в котором он общается с девочкой-участницей шоу. «С большой благодарностью вспоминаю годы работы на лучшей программе нашего ТВ. С удовольствием пересматриваю фрагменты», — высказался он.

Комик поблагодарил всех, кто создавал передачу, и отметил, что среди сотрудников команды никто не относился к шоу равнодушно. «Всем причастным мой пламенный привет», — заключил Галкин.

Ранее сообщалось, что телеведущая Жанна Бадоева, сменившая Галкина в «Лучше всех!», сравнила себя с ним. Бадоева заявила, что они с комиком отличаются друг от друга.

«Лучше всех!» — шоу талантов, в котором участвуют дети в возрасте от 3 до 12 лет. Премьера программы состоялась в 2016 году, постоянным ведущим проекта был Галкин. О том, что Бадоева стала новой ведущей шоу вместо Галкина, стало известно в декабре 2023 года.

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      Маргарита Щигарева
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