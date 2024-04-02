Германия передаст Украине 180 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

Reuters: Германия передаст ВСУ 180 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

Германия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 180 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны ФРГ.

Отмечается, что Берлин отправит боеприпасы Киеву в рамках чешской инициативы по закупке снарядов у стран, не входящих в Европейский союз (ЕС).

Стоимость поставки составить 576 миллионов евро. Уточняется, что доля Германии в общей закупке боеприпасов для Украины в рамках этого плана составит 40 процентов.

Ранее парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер заявила, что ФРГ передала Украине 73 боевых танка Leopard. 55 из них класса Leopard 1A5, 18 — Leopard 2A6.