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12:31, 2 апреля 2024Мир

Германия передаст Украине 180 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

Reuters: Германия передаст ВСУ 180 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Германия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 180 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны ФРГ.

Отмечается, что Берлин отправит боеприпасы Киеву в рамках чешской инициативы по закупке снарядов у стран, не входящих в Европейский союз (ЕС).

Стоимость поставки составить 576 миллионов евро. Уточняется, что доля Германии в общей закупке боеприпасов для Украины в рамках этого плана составит 40 процентов.

Ранее парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер заявила, что ФРГ передала Украине 73 боевых танка Leopard. 55 из них класса Leopard 1A5, 18 — Leopard 2A6.

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      Виктория Кондратьева
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