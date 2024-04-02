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20:10, 2 апреля 2024Мир

Город страны НАТО начал подготовку к войне с Россией

Express: финский город Ивало готовится к войне с Россией

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Небольшой финский город Ивало, который находится в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к войне НАТО с Москвой, пишет Express.

Военная база НАТО, которую назвали «Арктической Спартой», одна из самых близких к российской границе. Отмечается, что несколько таких же американских баз расположены в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Финский городок является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения Североатлантического альянса и России, пишет издание.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовят диверсантов, которые будут принимать участие в антироссийских операциях. По его словам, подготовка ведется в различных государствах. Патрушев добавил, что Североатлантический альянс не гнушается использовать террористов для достижения своих целей.

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