Инстасамка обвинила Лободу в копировании Анны Asti

Инстасамка обвинила певицу Светлану Лободу в копировании Анны Asti

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) обвинила украинскую исполнительницу Светлану Лободу в копировании артистки Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Зотеева оставила комментарий под публикацией Лободы. «Ты не Асти, отдыхай», — прокомментировала она новый клип певицы.

Ранее украинский режиссер и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина раскритиковала Анну Asti, назвав ее ходячей карикатурой. Она также добавила, что называет Asti двумя разными вариантами — «Лобода для бедных» и «Лобода на минималках».

В 2022 году Крапивина уже обвиняла Дзюбу в копировании Лободы. «На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!» — написала экс-продюсер артистки.