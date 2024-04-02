Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:40, 2 апреля 2024Культура

Инстасамка обвинила Лободу в копировании Анны Asti

Инстасамка обвинила певицу Светлану Лободу в копировании Анны Asti
Инстасамка

Инстасамка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) обвинила украинскую исполнительницу Светлану Лободу в копировании артистки Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Зотеева оставила комментарий под публикацией Лободы. «Ты не Асти, отдыхай», — прокомментировала она новый клип певицы.

Ранее украинский режиссер и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина раскритиковала Анну Asti, назвав ее ходячей карикатурой. Она также добавила, что называет Asti двумя разными вариантами — «Лобода для бедных» и «Лобода на минималках».

В 2022 году Крапивина уже обвиняла Дзюбу в копировании Лободы. «На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!» — написала экс-продюсер артистки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Раскрыты детали продававшего россиянам военные билеты военкома

      В России призвали запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

      В Москве появились первые клещи

      Крупнейшие в мире импортеры угля нарастили закупки по одной причине

      Колонну мигрантов под конвоем возле московского метро засняли на видео

      Российский спутник заснял обрушившийся мост в США

      Более половины жителей Литвы высказались против отправки военных на Украину

      Популярная певица снялась в нижнем белье для рекламы бренда Ким Кардашьян

      Французы усомнились в способности государства защитить их от террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше