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16:06, 2 апреля 2024Силовые структуры

Из России выдворили на 65 процентов больше иностранцев

Глава МВД Колокольцев: число выдворенных из России иностранцев выросло на 65 %
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Число выдворенных из России иностранцев выросло в 2023 году на 65 процентов. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, проходящей с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.

Всего было выдворено и депортировано почти 110 тысяч нарушителей. Это на 65 процентов больше, чем годом ранее. Колокольцев добавил, что было вынесено 35 тысяч решений о сокращении временного пребывания, а количество выявленных полицией фактов организации незаконной миграции увеличилось на 90 процентов.

Министр заявил, что приезжие должны четко знать, что в России нужно соблюдать законы и учитывать местные культурные и нравственные ценности. Он добавил, что по итогам года зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Ранее глава МВД рассказал, что сотрудники российской полиции вскрыли ячейки украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). По словам Колокольцева, несмотря на попытки киевских властей и западных стран создать напряженность в стране, удалось сохранить контроль над правопорядком, а в некоторых сферах даже повысить эффективность работы.

Приоритетной задачей МВД остается противодействие экстремизму и пресечение деятельности радикальных группировок, указал глава ведомства.

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      Екатерина Кашурникова
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