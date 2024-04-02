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12:02, 2 апреля 2024Бывший СССР

Лавров рассказал о возможности России и Белоруссии победить коллективный Запад

Лавров: Россия и Белоруссия справятся с украинскими марионетками Запада

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия смогут справиться с угрозами, которые бросают «коллективный Запад и его украинские марионетки». Слова политика опубликованы на сайте МИД России.

О возможности стран справиться с серьезными угрозами Сергей Лавров написал, поздравляя министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

«Общие тяжелые испытания еще больше нас сплачивают, укрепляют нашу решимость покончить со злом, источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по «формуле мира», которую предлагает украинский лидер Владимир Зеленский.

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      Валентин Карант
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