Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме

Певица Лолита сообщила об изменениях голоса из-за климакса

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась на изменение голоса из-за климакса. Об этой проблеме она рассказала в интервью кинорежиссеру Валерии Гай Германике, передает Ura.ru.

Исполнительница призналась, что ей стало трудно петь. «Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — поделилась она. Певица также отметила, что никто не говорит об этом.

По ее словам, сейчас она чувствует себя нормально и готова к новым свершениям.

Ранее Лолита рассказала о своей «копеечной» пенсии. Она отметила, что не смогла бы прожить на эту сумму (23 тысячи рублей), поскольку ее хватило бы лишь на квартплату.