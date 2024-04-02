Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:44, 2 апреля 2024Культура

Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме

Певица Лолита сообщила об изменениях голоса из-за климакса

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась на изменение голоса из-за климакса. Об этой проблеме она рассказала в интервью кинорежиссеру Валерии Гай Германике, передает Ura.ru.

Исполнительница призналась, что ей стало трудно петь. «Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — поделилась она. Певица также отметила, что никто не говорит об этом.

По ее словам, сейчас она чувствует себя нормально и готова к новым свершениям.

Ранее Лолита рассказала о своей «копеечной» пенсии. Она отметила, что не смогла бы прожить на эту сумму (23 тысячи рублей), поскольку ее хватило бы лишь на квартплату.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев заявил, что НАТО готовит диверсантов для операций против России. Что еще стало известно о планах альянса?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Парень изучил аккаунт своей девушки и неприятно удивился

      Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

      Эскортник рассказал о своей благородной миссии

      Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме

      На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата

      Военный сообщил об укреплении Россией левого берега Днепра

      На Украине сообщили о дронах ВСУ с дальностью полета более тысячи километров

      В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше