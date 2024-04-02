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18:12, 2 апреля 2024Бывший СССР

Потерю ВСУ 80 тысяч военных с начала года объяснили

Военный эксперт Дандыкин: Киев теряет личный состав из-за слабой подготовки ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил существенные потери Вооруженных сил Украины ВСУ), включающие 80 тысяч военных с начала 2024 года. Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что Киев теряет личный состав и вооружение из-за слабой подготовки военных.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с января 2024 года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе превысили 80 тысяч человек, свыше 14 тысяч единиц вооружений, более 1200 единиц из которых приходится на танки и бронетехнику.

«Высокие потери связаны и с большим оттоком подготовленных военных кадров на Украине, они часто посылают в бой необученных солдат. У них есть и недостаток помощи от западных спонсоров, каких-то видов оружия или снарядов», — сказал Дандыкин.

Но самая главная причина (потерь ВСУ — прим. «Ленты.ру») — это возросшее мастерство и оснащенность наших ребят, это самое главное. Они научились более точно атаковать цели, появились более современные образцы вооружений, а также подготовка и профессионализм людей с большим боевым опытом

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса 

В ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) Шойгу также отмечал, что всего с начала года под контроль российских войск перешло 403 квадратных километра территории.

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      Кирилл Садовский
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