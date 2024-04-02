МИД Франции назвал удары Украины по нефтяным объектам России легитимной обороной

Глава МИД Франции Сежурне: удары Украины по НПЗ РФ являются легитимной обороной

Удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России являются частью «легитимной обороны» Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

«Что касается украинских атак на российские НПЗ, (...) то Украина осуществляет легитимную оборону», — заявил глава МИД.

В ходе этой же пресс-конференции Блинкен выступил против ударов Украины по нефтяным объектам на территории России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также признал, что США недовольны атаками на российские НПЗ.