Мужчина уговорил жену на секс втроем и удивился ее выбору партнера

Пользователь сети уговорил жену на секс втроем и был шокирован, когда узнал, кого она выбрала в качестве партнера. Об этом сообщает Daily Star.

По словам мужчины, он долгое время предлагал возлюбленной заняться сексом втроем. После многочисленных уговоров женщина согласилась. Мужчина позволил жене пригласить в их постель любого человека, которого она пожелает. По словам пользователя, он предполагал, что женщина предложит заняться сексом втроем одной из ее коллег.

Однако он был удивлен, когда в день встречи в дверь дома позвонил их садовник по имени Пит. «Пришлось довести дело до конца. Он отлично справляется с живой изгородью, и я не мог рисковать его потерять», — говорит мужчина.

Пост в социальной сети стал вирусным и собрал более 477 тысяч просмотров. Многие пользователи не упустили возможность пошутить над произошедшим. «Хуже всего было бы, если бы Пит просто постучал в дверь, чтобы сообщить, что нужно починить газонокосилку, и был втянут в секс втроем», — пишет один комментатор. Некоторые также предположили, что женщина уже занималась сексом с садовником за спиной у мужа и потому выбрала его в качестве партнера.

Ранее сообщалось, что порномодель с OnlyFans нашла партнера для секса втроем с мужем онлайн. Претендентов она просила присылать фотографию и уточнять доступные даты.

