Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 2 апреля 2024Из жизни

Мужчина уговорил жену на секс втроем и удивился ее выбору партнера

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Пользователь сети уговорил жену на секс втроем и был шокирован, когда узнал, кого она выбрала в качестве партнера. Об этом сообщает Daily Star.

По словам мужчины, он долгое время предлагал возлюбленной заняться сексом втроем. После многочисленных уговоров женщина согласилась. Мужчина позволил жене пригласить в их постель любого человека, которого она пожелает. По словам пользователя, он предполагал, что женщина предложит заняться сексом втроем одной из ее коллег.

Однако он был удивлен, когда в день встречи в дверь дома позвонил их садовник по имени Пит. «Пришлось довести дело до конца. Он отлично справляется с живой изгородью, и я не мог рисковать его потерять», — говорит мужчина.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Пост в социальной сети стал вирусным и собрал более 477 тысяч просмотров. Многие пользователи не упустили возможность пошутить над произошедшим. «Хуже всего было бы, если бы Пит просто постучал в дверь, чтобы сообщить, что нужно починить газонокосилку, и был втянут в секс втроем», — пишет один комментатор. Некоторые также предположили, что женщина уже занималась сексом с садовником за спиной у мужа и потому выбрала его в качестве партнера.

Ранее сообщалось, что порномодель с OnlyFans нашла партнера для секса втроем с мужем онлайн. Претендентов она просила присылать фотографию и уточнять доступные даты.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

      Патрушев назвал цель антироссийской политики США

      Советник Зеленского назвал причину назначения Залужного и Данилова послами

      В Совбезе прокомментировали заявления о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Патрушев рассказал о подготовке диверсантов НАТО для операций против России

      Мужчина уговорил жену на секс втроем и удивился ее выбору партнера

      На Украине рассказали о способных сносить жилые многоэтажки российских бомбах

      Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие футболисты мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше