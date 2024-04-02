На Украине раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией

Политолог Бортник: Зеленский начнет переговоры с Россией после получения оружия

Киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

По его словам, глава государства хотел бы начать перегловоры с Россией после перевооружения украинской армии западной военной техникой.

«Способ, которым Зеленский предлагает остановить [конфликт] и обращается с этим предложением к США — это "дайте нам оружие" не для новых контрнаступлений, а "для военного баланса"», — сказал эксперт.

По словам Бортника, украинский лидер считает, что в таком случае Москва и Киев будут готовы к урегулированию конфликта путем переговоров. Политолог добавил, Зеленский «переосмыслил ситуацию», и не планирует вооружаться с целью продолжения конфликта.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский станет нелегитимным самозванцем после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий. По словам бывшего политика, выпущенные украинским лидером нормативно-правовые акты после указанной даты не будут иметь законной силы. В Конституции Украины указано, что срок полномочий президента — пять лет, добавил Азаров.