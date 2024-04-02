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13:56, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине задержали бывшего советника Зеленского

Бывшего советника Зеленского Артема Шило задержали на Украине
Артем Шило

Артем Шило. Кадр: BIHUS Info / YouTube

Бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Артема Шило задержали по подозрению в хищении 94,8 миллиона гривен (2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов для «Укржелдороги», сообщила во вторник, 2 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

В надзорном ведомстве уточнили, что денежные средства были похищены при закупке трансформаторов во время военного положения. «Следствие установило, что группу создали в 2021 году для контроля за денежными средствами "Украинской железной дороги"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Шило в многомиллионной коррупции. Стало известно, что преступники, состоящие в организованной группе, продавали компании трансформаторы по цене, завышенной в три раза.

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      Анастасия Алимпиева
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