Минэкономики Украины: в стране закрылось 56 процентов всех госпредприятий

Более половины всех государственных предприятий Украины закрылось или перестало работать, причем их число в стране резко увеличилось за последние пять лет. Об этом сообщила Министерство экономики Украины, передает издание Liga.

«Всего на Украине насчитывается 3116 государственных предприятий. Из них работают только 845 (27 процентов), а приносят прибыль — 475 (15 процентов)», — приводятся в публикации данные Минэкономики.

Отмечается также, что оставшиеся 17 процентов госпредприятий не ведут публичной отчетности о своей работе.

В декабре 2023 года стало известно, что мультимедийная платформа иновещания Украины потратила 250 миллионов гривен на закупку сериалов. Отмечалось, что указанная госкомпания управляется Министерством культуры и информационной политики Украины.