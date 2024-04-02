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03:05, 2 апреля 2024Мир

На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата

Организатор венгерской конференции CPAC объявил Байдена персоной нон грата

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Венгерский центр основных прав, который организует конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил главу США Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующий пост размещен на странице организаторов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Они опубликовали фотографию американского лидера, подписав ее: «Персона нон грата». В посте указывается, что главное требование к гостям — не заблудиться на сцене. «Джо [Байден] не был готов выполнить минимальные условия», — сыронизировали организаторы.

Конференция пройдет в Будапеште в апреле.

Президенту США несколько раз не удавалось найти выход со сцены. Подобный случай произошел во время его выступления в Бостоне в 2022 году. Договорив, Байден положил микрофон и начал растерянно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, куда ему идти. Не сумев разобраться, он попросил помощи у ассистентов, после чего покинул сцену в их сопровождении.

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      Марина Совина
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