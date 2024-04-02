На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата

Организатор венгерской конференции CPAC объявил Байдена персоной нон грата

Венгерский центр основных прав, который организует конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил главу США Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующий пост размещен на странице организаторов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Они опубликовали фотографию американского лидера, подписав ее: «Персона нон грата». В посте указывается, что главное требование к гостям — не заблудиться на сцене. «Джо [Байден] не был готов выполнить минимальные условия», — сыронизировали организаторы.

Конференция пройдет в Будапеште в апреле.

Президенту США несколько раз не удавалось найти выход со сцены. Подобный случай произошел во время его выступления в Бостоне в 2022 году. Договорив, Байден положил микрофон и начал растерянно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, куда ему идти. Не сумев разобраться, он попросил помощи у ассистентов, после чего покинул сцену в их сопровождении.