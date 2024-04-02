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13:43, 2 апреля 2024Мир

На Западе обратили внимание на кратный рост потерь ВСУ

Аналитик Меркурис заявил о трехкратном росте потерь ВСУ с начала 2024 года
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Потери военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года увеличились в три раза, за прошедший март ситуация для украинских военных стала еще хуже. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«С начала этого года потери ВСУ постоянно растут... В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее», — заявил эксперт со ссылкой на собственные источники. По его словам, подобное положение дел сложилось из-за острой нехватки артиллерийских боеприпасов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска отодвигают Вооруженные силы Украины на западном направлении. Шойгу также отметил, что после провала контрнаступления ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, однако ни на одном из направлений противник не достиг своих целей.

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      Виктория Кондратьева
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