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18:28, 2 апреля 2024Мир

На Западе рассказали о нехватке Patriot для передачи ВСУ

Аналитик Меркурис: странам Запада не хватает Patriot для передачи ВСУ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что странам Запада не хватает зенитных ракетных комплексов (ЗРК) американского производства Patriot для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он заявил в рамках обсуждения украинского конфликта на YouTube-канале The Duran.

«Комментарии, что Украине нужны новые Patriot, показывают степень отчаяния. У США серьезный дефицит этих установок, немцы и голландцы истратили собственные запасы, отправив их Киеву», — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на способность Москвы подорвать созданные США системы противовоздушной обороны.

Ранее аналитик Меркурис заявил, что потери ВСУ с начала 2024 года увеличились в три раза, а за прошедший март ситуация для украинских военных значительно ухудшилась.

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      Лина Пивоварова
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