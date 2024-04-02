На Западе рассказали о нехватке Patriot для передачи ВСУ

Аналитик Меркурис: странам Запада не хватает Patriot для передачи ВСУ

Военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что странам Запада не хватает зенитных ракетных комплексов (ЗРК) американского производства Patriot для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он заявил в рамках обсуждения украинского конфликта на YouTube-канале The Duran.

«Комментарии, что Украине нужны новые Patriot, показывают степень отчаяния. У США серьезный дефицит этих установок, немцы и голландцы истратили собственные запасы, отправив их Киеву», — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на способность Москвы подорвать созданные США системы противовоздушной обороны.

Ранее аналитик Меркурис заявил, что потери ВСУ с начала 2024 года увеличились в три раза, а за прошедший март ситуация для украинских военных значительно ухудшилась.