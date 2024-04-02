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21:01, 2 апреля 2024Забота о себе

Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Чрезмерная и беспричинная ревность в отношениях — один из тревожных сигналов, рассказала ведущий психолог клиники La Salute Марина Басманова. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка назвала и другие знаки, которые показывают, что в паре есть проблемы.

Басманова заверила, что поговорка «ревнует — значит, любит» не соответствует действительности. На деле необузданная ревность может приводить к агрессии, насилию в разных формах и полному обесцениванию партнера как личности.

Также, по ее словам, о проблемах в отношениях сигнализирует недостаток или полное отсутствие интереса к жизни партнера. «Сначала он заваливает букетами и конфетами, устраивает сюрпризы, но при этом ему вообще "фиолетово", что у женщины происходит в жизни», — объяснила Басманова.

Еще одним тревожным симптомом она назвала ситуацию, при которой один человек все решает до другого — вплоть до того, можно ли ему встречаться с друзьями или родственниками. Психолог заверила, что такое поведение — это не показатель любви, а свидетельство того, что абьюзер желает полностью завладеть своей жертвой.

Если мужчина не уважает личные границы и продолжает нарушать их, а также постоянно критикует и унижает, это явный признак нездоровых отношений. Также о них говорят манипуляции и пустые обещания

Марина Басмановапсихолог
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Вескими поводами закончить отношения она назвала скрытность и ложь или насилие в любой форме. «Всегда выбирайте себя. Всегда любите себя. Это не про эгоизм в негативных красках, как принято мыслить стереотипно. Если вы не будете любить себя, вас не смогут любить другие», — подытожила психолог.

Ранее Басманова назвала способы отличить хорошего психолога от шарлатана. По ее словам, профессионал не будет обещать избавить от депрессии за пару сеансов.

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      Вера Владзиевская
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