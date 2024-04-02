Не разобравшаяся с гигиенической процедурой девушка нашла помощь на порносайте

Англичанка Айна Хусейн рассказала, что ей пришлось смотреть порно, чтобы научиться правильно использовать менструальную чашу. Своей историей девушка поделилась с изданием Metro.

Айна рассказала, что давно хотела научиться пользоваться многоразовыми силиконовыми чашами, однако каждый раз при попытке сделать это испытывала боль. Инструкции от блогеров не помогали. «Кто-то помещал их в бокалы для шампанского, кто-то в бутылки, были и куклы со странной анатомией, испугавшие меня. В итоге я отправилась на один известный порносайт и вбила в поиск "как вставить менструальную чашу"», — рассказала девушка.

Довольно быстро она нашла видео, в котором порноактриса вставляла менструальную чашу. «Видео длилось 32 секунды, но за это время оно рассказало мне больше, чем два месяца просмотра роликов на YouTube и чтения мануалов. Я поняла свою ошибку», — рассказала Айна.

Девушка посетовала на то, что не смогла найти такую же подробную инструкцию ни на одном медицинском сайте. При этом в комментариях к порноролику она нашла много благодарностей от других женщин, только из этого видео узнавших правила обращения с менструальной чашей.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова предупредила россиянок об опасных сбоях менструального цикла. Волкова обратила внимание на то, что регулярное сокращение длительности цикла может свидетельствовать о гормональном дисбалансе и приближении менопаузы.

