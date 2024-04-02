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14:32, 2 апреля 2024Забота о себе

Онколог предупредил о последствиях стресса

Онколог Черемушкин: стресс опосредованно влияет на развитие рака

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Стресс может привести к развитию серьезных заболеваний, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. О летальных последствиях стресса он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Черемушкина, если человек долго находится в стрессовом состоянии, со временем наступают перегрузки организма, а это может вести к снижению иммунитета.

Он напомнил, что иммунитет — основная система защиты человека от появления клеток с потенциалом опухолевого роста. «Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую. Следовательно, нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний», — заключил он.

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Ранее врач-онколог высшей категории, торакальный хирург и кандидат медицинских наук Андрей Нефедов развеял миф о снижении стресса с помощью никотина. Как рассказал Нефедов, вопреки распространенному мнению никотин не успокаивает, а, наоборот, запускает стрессовые механизмы на биологическом уровне.

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      Александра Лисица
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