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10:39, 2 апреля 2024Забота о себе

Популярное средство от сутулости оказалось неэффективным

Реабилитолог Агапова назвала стулья от сутулости неэффективными

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ни одно приспособление, в том числе и популярные стулья от сутулости, не может распрямить спину человека, заявила тренер адаптивной физической культуры, физический реабилитолог София Агапова. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала это средство неэффективным.

Врач объяснила, что человек с уже приобретенной сутулостью может разогнуться лишь на короткое время, так как удерживать позвоночник в нормальном состоянии ему не позволяет отсутствие мышечной выносливости. Агапова добавила, что положения, в котором сутулый человек сидя или стоя мог бы выпрямиться принудительно, не существует.

По словам реабилитолога, сидящий на стуле от сутулости человек может принять только два положения, причем оба они окажутся нефизиологичными. Поэтому эффективность этих приспособлений сомнительна, отметила Агапова.

Грудная клетка будет стремиться принять привычное положение и опуститься вниз, но при этом таз должен будет подвернуться, усадив человека на копчик. Или же грудная клетка несколько приподнимется, создавая иллюзию прямой спины, но таз двинется в передний наклон, заставив поясницу сильно прогнуться

София Агаповафизический реабилитолог
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Доказанным способом избавления от сутулости является физическая культура, подчеркнула врач. Она заверила, что адекватная нагрузка сформирует правильную осанку, а спина будет оставаться прямой в любом положении.

Ранее София Агапова рассказала, что депрессию вкупе с психологической и медикаментозной терапией можно лечить и с помощью физической активности. По словам специалистки, многие современные психотерапевты включают ее в протоколы лечения депрессии.

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      Вера Владзиевская
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