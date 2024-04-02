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20:43, 2 апреля 2024Россия

Путин пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами ЧВК

Путин о проблеме с получением статуса инвалида бойцами ЧВК: мы сделаем

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида через военно-врачебную комиссию. «Мы обязательно сделаем», — ответил Путин на просьбу Цивилевой.

Ранее российский лидер рассказал о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке, которую поддерживала Россия.

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