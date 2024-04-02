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18:39, 2 апреля 2024Забота о себе

Один из популярных мифов об аутизме развеян

Невролог Демьяновская назвала мифом заявление об агрессивности людей с аутизмом

Фото: Caleb Woods / Unsplash

Распространенное мнение о том, что люди с аутизмом склонны к агрессии, не имеет ничего общего с реальностью, заявила невролог Екатерина Демьяновская. Один из популярных мифов об этом расстройстве она развеяла в беседе с «Известиями».

Демьяновская подчеркнула: повышенная агрессивность и возбудимость сами по себе не свойственны людям с расстройствами аутистического спектра (РАС), но они могут возникнуть вследствие недостаточной или неправильной специализации. «Если окружающие не понимают потребностей человека с РАС, он вынужден любыми доступными способами защищать свои чувства и границы. Агрессия в этом случае — самый очевидный инструмент», — объяснила врач. Именно поэтому, по ее словам, в коррекции аутизма повышенное внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта и социализации людей с подобными расстройствами.

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При этом, как отметила Демьяновская, степень адаптации человека с аутизмом к жизни в обществе зависит от степени его расстройства. В самых тяжелых случаях пациент не может контактировать с окружающими и обслуживать себя, в то время как при легких нарушениях РАС вполне можно принять за особенности характера.

Также невролог отметила, что аутизм не передается по наследству, чаще всего он возникает из-за «спонтанных генетических нарушений». Также, по ее словам, ряд исследований показал, что развитие расстройства может быть спровоцировано приемом противосудорожных препаратов во время беременности или перенесенными в этот период вирусными инфекциями.

Ранее нейробиолог, профессор Оксфордского университета Гвенаэль Дуо раскрыла три главных фактора развития слабоумия. По ее словам, диабет, загрязнение воздуха автомобилями и употребление алкоголя являются главными причинами деменции из тех, что можно скорректировать.

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      Наталья Обрядина
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