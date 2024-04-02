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20:39, 2 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин отправлял интимные снимки 16-летнему студенту и попался

В СПб юноши помогли задержать мужчину, отправлявшего одному из них интимные фото

Фото: freestocks / Unsplash

В Санкт-Петербурге (СПб) трое юношей помогли полиции задержать местного жителя, который отправлял интимные снимки одному из них через личные чаты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 47-летний мужчина написал в чат студенту-первокурснику в конце марта. За десять дней общения злоумышленник несколько раз прислал 16-летнему юноше свои интимные фотографии, а затем договорился о встрече у проспекта Ветеранов.

На место подросток пришел с двумя друзьями, которые вызвали полицию и задержали мужчину до приезда сотрудников. Злоумышленника доставили в отдел и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Ранее 67-летнего водителя школьного автобуса из Пряжинского района Карелии обвинили в растлении школьников 10-13 лет. Вскоре он предстанет перед судом.

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      Олеся Мицкевич
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