Российские бойцы разработали глушитель дронов

Бойцы ВС России разработали систему подавления дронов и связи противника

Бойцы 110-й бригады первого армейского корпуса «Южной» группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») и связи противника. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Сегодня мы тестировали глушилку FPV-дронов, ребята наши на нас налетали, ситуация, максимально приближенная к фронту. (…) Мы включаем глушилку — дрон падает, то есть винты прекращают работать, и видеосигнал пропадает», — сказал боец Вооруженных сил России с позывным Малой.

Он объяснил, что при обнаружении FPV-дрона противника система определяет частоту каналов управления аппаратом. После этого включается соответствующий глушитель, подавляющий сигналы на выбранной частоте. Отмечается, что антенный модуль создает купол, обеспечивающий защиту от дронов противника. Система может работать на позициях и на технике.

В ходе испытаний изделия в роли условного противника выступали операторы дронов центра подготовки, которые во время тестов меняли частоту сигнала в полевых условиях.

В марте в России представили портативный глушитель дронов купольного типа К-1000. Изделие направлено на подавление FPV-дронов.