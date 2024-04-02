Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
«Спорт-Экспресс»: в России судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом. Об этом стало известно «Спорт-Экспресс».
По информации источника, судей обязали закрывать экипировкой все татуировки. Во время матча они не должны быть видны игрокам, тренерам и зрителям.
Кроме того, всем арбитрам и ассистентам напомнили о запрете на ношение пирсинга и ювелирных изделий. На время матча все украшения должны быть сняты.
Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.