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13:37, 2 апреля 2024Спорт

Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

«Спорт-Экспресс»: в России судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом. Об этом стало известно «Спорт-Экспресс».

По информации источника, судей обязали закрывать экипировкой все татуировки. Во время матча они не должны быть видны игрокам, тренерам и зрителям.

Кроме того, всем арбитрам и ассистентам напомнили о запрете на ношение пирсинга и ювелирных изделий. На время матча все украшения должны быть сняты.

Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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