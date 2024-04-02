Российский заключенный пойдет под суд за пропаганду АУЕ и организацию голодовки

В Башкирии заключенного обвинили в пропаганде АУЕ и организации голодовки

Российский заключенный пойдет под суд за пропаганду идей запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.

По данным следствия, неоднократно судимый уголовник в июне 2022 года изготовил свод правил поведения запрещенной организации, которые затем активно распространял среди других заключенных. Также он производил предметы с запрещенной символикой, вовлек в движение других заключенных и даже организовал акт неповиновения в виде массовой голодовки.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и ФСИН республики.

27 февраля в Биробиджане сотрудники правоохранительных органов задержали уголовника, угрожавшего заставить их мыть полы в камере.