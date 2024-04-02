«Ростов» вышел в следующий этап Кубка Росии

«Ростов» победил «Химки» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» вышел в первый этап полуфинала Кубка России Пути Регионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале команда оказалась сильнее подмосковных «Химок». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой москвичей со счетом 7:6 в серии послематчевых пенальти. В основное время командам не удалось отметиться голами.

В 1/2 финала «Ростов» встретится с одним из проигравших в 1/4 финала Пути РПЛ. Соперник определится позднее.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Ростов» располагается на девятом месте, набрав 30 очков в 21 матче. «Химки» лидируют в Первой лиге, имея 42 очка в 24 встречах.