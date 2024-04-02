Шойгу раскрыл личность нового командующего Черноморским флотом

Шойгу назначил Сергея Пинчука новым командующим Черноморским флотом России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу раскрыл личность вновь назначенного командующего Черноморским флотом. На эту должность получил назначение вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщили во вторник, 2 апреля, в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Кроме того, во время селекторного совещания министр рассказал о назначении главкомом Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева и командующим Северным флотом Константина Кабанцова.

Шойгу поздравил всех новых командующих и выразил уверенность, что они справятся с возложенными на них задачами. «Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи», — заявил глава оборонного ведомства.

10 марта источники издания «Фонтанка» сообщили о назначении Моисеева на эту должность. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда предпочел не комментировать данную информацию, отметив, что не вправе высказываться об указах с грифом «секретно».