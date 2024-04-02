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15:53, 2 апреля 2024Россия

Шойгу раскрыл личность нового командующего Черноморским флотом

Шойгу назначил Сергея Пинчука новым командующим Черноморским флотом России

Фото: Евгений Логунов / Коммерсантъ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу раскрыл личность вновь назначенного командующего Черноморским флотом. На эту должность получил назначение вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщили во вторник, 2 апреля, в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Кроме того, во время селекторного совещания министр рассказал о назначении главкомом Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева и командующим Северным флотом Константина Кабанцова.

Шойгу поздравил всех новых командующих и выразил уверенность, что они справятся с возложенными на них задачами. «Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи», — заявил глава оборонного ведомства.

10 марта источники издания «Фонтанка» сообщили о назначении Моисеева на эту должность. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда предпочел не комментировать данную информацию, отметив, что не вправе высказываться об указах с грифом «секретно».

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      Анна Щербакова
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