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18:11, 2 апреля 2024Из жизни

Туристов предупредили о сезоне нападения акул на популярном у россиян курорте

Биолог Мануков: в Египте сезон нападения акул начнется с середины апреля

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

С середины апреля в Египте, популярной у россиян стране, начнется сезон нападения акул. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

По словам эксперта, предстоящий сезон нападения акул в районе Шарм-эш-Шейха и Хургады продлится с середины апреля до начала июня. «В это время многие виды акул мигрируют из Индийского океана в Красное море и подходят к берегам на мелководье, так как здесь обильнее пища и здесь идут спаривание и деторождение», — объясняет биолог. Мануков предупредил, что в этот период акулы наиболее агрессивны и представляют большую опасность для туристов. Он отметил, что период с июня по август является более безопасным. Однако в это время самки акул защищают детенышей на мелководье и также могут нападать на людей.

Как утверждает Мануков, чтобы избежать встречи с акулами, туристам необходимо обращать внимание на критерии безопасности при выборе отеля. Это, например, наличие лагун в отеле или сетей в его акватории. Кроме того, эксперт призвал отдыхающих соблюдать режим — не заходить в море после 17:00. По его словам, после захода солнца активность морских обитателей, в том числе акул, увеличивается. Биолог также рекомендовал туристам отказаться от дайвинга в период повышенной опасности. «Кстати, в некоторых отелях для того чтобы купаться, организуют специальные группы по 12 человек под присмотром спасателей», — рассказывает он.

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Отмечается, что уже в конце марта на популярном у россиян курорте в Хургаде была замечена акула-мако. Опасного хищника сняли на видео, он кружил возле лодок. Туристов в Хургаде предостерегли от купания в открытом море. Специалисты по морской фауне предупредили, что акулы-мако заходят на мелководье во время нереста.

Ранее сообщалось, что ученые впервые задокументировали нападение акулы-людоеда на горбатого кита. Акуле понадобилось около 50 минут, чтобы растерзать десятиметрового гиганта, который был более чем вдвое длиннее ее.

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