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18:26, 2 апреля 2024Моя страна

У России попросили картошку

Монголия попросила семенной картофель у Красноярского края из-за фитофтороза

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Монголия попросила семенной картофель у Красноярского края. Об этом пишет портал «Мой Красноярск» со ссылкой на Минсельхоз региона.

Иностранные аграрии столкнулись с фитофторозом картофеля, из-за чего пропала значительная часть семян, которую республика не сможет восстановить самостоятельно. По этой причине специалисты запросили картошку у России, объяснил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Центрального аймака Монголии Нэргуйн Гантулга.

«В Центральном аймаке необходимо обновить 25 тысяч тонн семенного материала. Сделать это в одиночку и за короткое время не получится, требуется до пяти лет. Рассчитываем на поддержку российских партнеров», — сообщил он. Всего монгольская сторона просит до 500 тонн семенного картофеля.

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По словам красноярского министра сельского хозяйства Ильи Васильева, в регионе к реализации готовы около 800 тонн картофеля. При этом из Красноярского края картофель отправляют еще в 40 регионов страны.

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      Карина Черных
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