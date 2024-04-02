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18:21, 2 апреля 2024Культура

Умерла звезда «Женитьбы Бальзаминова»

На 93-м году жизни скончалась звезда «Женитьбы Бальзаминова» Конюхова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На 93-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР и звезда фильма «Женитьба Бальзаминова» Татьяна Конюхова. О этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

«"Конюхова! Обожаю Конюхову!" — как героиня фильма "Москва слезам не верит" восклицали все, кто знал Татьяну Георгиевну. Любимая и незабвенная — называли ее друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям», — говорится в заявлении Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года. В 1955-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Еще будучи студенткой второго курса института, Конюхова дебютировала в кино — исполнила главную роль Ганны в художественном фильме-сказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница».

В фильмографии артистки было более 80 проектов, среди которых — «Женитьба Бальзаминова», «На златом крыльце сидели», «Карьера Димы Горина» и многие другие.

На протяжении 20 лет Конюхова являлась профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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