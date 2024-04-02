В альбиции обнаружили лекарство против рака

Scientific Reports: в альбиции обнаружили лекарство против метастазов

Ученые обнаружили, что дерево рода альбиция содержит природное лекарство для борьбы с метастазами рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты представили данные об органических соединениях, присутствующих в спиртовых экстрактах растения вида Albizia lebbeck (ALEE), а также их влиянии на миграцию, размножение и гибель клеток рака молочной железы человека. В ходе экспериментов ученые оценивали воздействие природных веществ на раковые клетки двух линий — MDA-MB 231 и MCF-7.

Результаты эксперимента были использованы для прогнозирования миграции раковых клеток обеих клеточных линиий с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта, в том числе экстремального градиентного бустинга, многослойного перцептрона и машины экстремального обучения.

Оказалось, что среди различных концентраций (2,5–200 микрограмм на миллилитр), которые использовались в исследовании, дозы в диапазоне 2,5-10 микрограммов на миллилитр значительно влияли на способность клеток рака мигрировать и вызывать метастазирование. При этом эта концентрация была нетоксичной и не влияла на деление клеток и рост тканей.