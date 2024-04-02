Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:33, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонии таксист отказался везти женщину со словами «не обслуживаю русских»

В Эстонии водитель такси отказался от поездки из-за сообщения на русском языке

Фото: Lexi Anderson / Unsplash

В столице Эстонии водитель такси отказался от поездки с пожилой женщиной, заявив, что он «не обслуживает русских». Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел, когда сын пассажирки захотел уточнить номер подъезда в приложении. Увидев в чате сообщение на русском языке, таксист отменил заказ, извинился и написал, что «не обслуживает русских».

Компания, в которой работает мужчина, осудила поведение водителя и заявила, что не терпит дискриминацию в любой форме. Сотрудники компании провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта в случае повторения подобных ситуаций.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, что туристку отказались обслуживать в дьюти-фри аэропорта в Италии из-за наличия российского паспорта. Она заявила, что в практике ее компании подобное в Италии происходит в первый раз.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Мексиканский режиссер получил гражданство России

      Разработчик российского софта «МойОфис» стал убыточным

      В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

      КНДР запустила баллистическую ракету

      Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

      Изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

      В Липецкой области отменили воздушную опасность

      В Эстонии таксист отказался везти женщину со словами «не обслуживаю русских»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше