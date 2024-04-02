В Эстонии таксист отказался везти женщину со словами «не обслуживаю русских»

В Эстонии водитель такси отказался от поездки из-за сообщения на русском языке

В столице Эстонии водитель такси отказался от поездки с пожилой женщиной, заявив, что он «не обслуживает русских». Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел, когда сын пассажирки захотел уточнить номер подъезда в приложении. Увидев в чате сообщение на русском языке, таксист отменил заказ, извинился и написал, что «не обслуживает русских».

Компания, в которой работает мужчина, осудила поведение водителя и заявила, что не терпит дискриминацию в любой форме. Сотрудники компании провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта в случае повторения подобных ситуаций.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, что туристку отказались обслуживать в дьюти-фри аэропорта в Италии из-за наличия российского паспорта. Она заявила, что в практике ее компании подобное в Италии происходит в первый раз.